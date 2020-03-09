民視電視劇「無主之子」將在嘉義縣布袋鎮開拍，今日舉辦開鏡儀式。（張毓翎攝）

藝人黃鐙輝（右）、李又汝（左）現場祈求開鏡順利，收視長紅。（張毓翎攝）

民視電視劇「無主之子」全劇8成的場景在布袋漁港及鄰近景點拍攝。（張毓翎攝）

民視電視劇「無主之子」將在嘉義縣布袋鎮開拍，導演簡學彬認為，布袋景觀與劇本場景契合，加上地方政府大力支持，因此，一定要來這裡拍攝。縣長翁章梁9日參加開鏡儀式時表示，縣府正彙整縣內可供取景場地，希望吸引更多電視、電影劇組來拍攝，將嘉義美好的風土民情讓更多人知道。

今日電視劇「無主之子」總製作人黃志翔、製作人陳正修、彭盛青、導演簡學彬、張智昇、民視戲劇中心主任陳怡婷及演員周宇柔、林孫煜豪、黃鐙輝、李又汝、蔡承翰、阿炮等多人出席開鏡儀式，祈求開鏡順利，收視長紅。

「無主之子」即日起至3月28日進駐布袋拍攝，簡學彬指出，這部電視劇以越南漁工與台灣女子生下小孩，小孩因父母離異，又不具國籍而遭遣返，劇中將點出外勞在台的生活，以及下一代在成長與求學過程中所面臨的困境，將是一部值得探討的社會寫實片，4月下旬播出。

翁章梁指出，全劇8成的場景在布袋漁港及鄰近景點拍攝，2月劇組向縣府申請協助拍片時，他邀集相關單位召開協調會，各單位皆全力配合；期待布袋鎮像六腳鄉潭墘村，因「用久柑仔店」戲劇帶來滿滿的追星人潮，對在地產業及觀光都有極大助益。

(中時 )