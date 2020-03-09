新北市議員唐慧琳罹患胰臟癌，多位政壇人士均感不捨。亞東醫院肝膽胃腸科醫師黃天佑表示，胰臟癌其實很難發現，因為胰臟出問題的症狀會以腹痛為表現，可是又不會非常疼痛，所以有些人會認為是胃痛，因為胰臟的位置是在上腹部胃的後方，這個地方在痛常被以為是胃痛或十二指腸痛，認為可能是潰瘍所以忽略。

黃天佑說，早期胰臟癌其實是沒有症狀的，等到開始痛的時候，其實都已經第三、第四期，所以往往早期的胰臟癌要能夠發現，多半是常規的體檢才會發現，如果真正有症狀的時候，因為胰臟本身就不是會敏感疼痛的器官，等到真的有症狀會痛的時候，腫瘤都已是蠻大的，或已經長到外面去。

其實胰臟癌如果是第一期、第二期早期發現的時候，只要開刀幾乎是百分之百痊癒。但問題在於，如果是第三期、第四期以後，原則上只能手術加化療跟放射線治療，但胰臟癌先天對放療、化療的反應度都很低，有效的成功率的話可以是不高，大概就是三、四成左右。

黃天佑舉例，其實很多名人都是胰臟癌，像蘋果創辦人賈伯斯也是。胰臟癌目前有標靶藥物或自費的化療，但有效的機率一樣有只是三到四成，像賈伯斯那麼有錢，一定花很多錢去買了標靶藥物，但是第一，標靶藥物不一定是落在那有效三成；第二，標靶藥物只是控制腫瘤不要長那麼快，經過一段時間使用，腫瘤細胞產生抗藥性，標靶也沒有效，所以胰臟癌太晚發現的時候，基本上要痊癒的機率很低。

黃天佑指出，胰臟癌形成的原因跟所得癌症一樣，都有一部分是跟體質、遺傳相關，假設三等親內有胰臟方面腫瘤的話，年紀大概3、40歲以後，其實需要定期去追蹤。其他會造成胰臟癌的危險因子，除了抽菸，醃製物也會有關，但抽菸更容易產生肺癌，醃製物可能產生胃癌、大腸癌，這些雖和胰臟癌相關，但很大部份還是體質的因素。

(中時 )