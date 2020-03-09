國民黨主席江啟臣就職後，象徵改革之路正式起步，過去兩次大選與黨主席選舉前，多次出現地方縣市主委改由黨員直選聲浪，彰化黨職人員認為此時應由黨中央統一指派；彰化縣長王惠美則指，尊重新任主席規劃，以充分反映世代交替、改革前進的步伐。

彰化縣現有國民黨員23588人，人數是全台第六多，還高於六都的台南市，過去是彰化一直國民黨中常委的「熱門產地」，本次改選也有多達4人參選、2人當選；地方主委在張曼莉隨其他縣市主委表達辭意、虛位以待後，新主委人選如何產生，成為地方熱烈討論話題。

彰化縣長王惠美表示，江主席當選後的任期尚餘一年多，有關地方黨部的人事調整方案，應尊重江主席整體規劃，以充分反映國民黨世代交替、改革前進的步伐。

彰化縣議員曹嘉豪則批評，過去地方黨務系統效能不佳，最受詬病的就是長期因人設事、黨紀不彰，加上近年沒有黨中央經費挹注，基層黨工顯得意興闌珊，為了支持黨個改革再造，當前他支持由黨中央統一官派，基層換血，避免派系卡住中央的指揮，才能穩住黨內的整體改革氛圍。

一名不具名的資深黨籍人士也說，國民黨的組織文化、結構都與民進黨大不相同，若貿然改成直選，恐被地方民代、派系把持，大選提名人選的公正性將受質疑，黨中央的權力基礎不穩固，不易貫徹中央下達的命令，建議應先官派，等相關制度設計好再逐步改直選，不能急就章。

他補充，過去地方曾發生選後，落選方黨員支持者全跑光，想要改革就需穩住基本盤，立刻直選做不了事情；但官派人選一定要出身在地，熟悉地方事務與政治生態，才能接地氣，且中央事前應該充分跟地方溝通，讓大老們了解，就算有人對人選不滿意，也願意接受。

(中時 )