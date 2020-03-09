33年前，由香港演員董驃、沈殿霞主演的經典賀歲片《富貴逼人》，描述一家五口的家庭，因想發大財不斷買六合彩，寫實道出那年代草根階層生活，因叫好叫座連拍三集，電視重播不斷；其中主角董驃、沈殿霞已病逝，戲中3個女兒發展落差戲劇化。

大女兒「帶弟」陳奕詩後來淡出演藝圈，轉為從商。（圖／翻攝自微博、東網）

三個女兒因戲爆紅 有女強人也有演三級片

飾演大女兒「帶弟」的陳奕詩，1986年參選亞洲小姐獲選「和平小姐」出道，曾因不滿常被電視台安排應酬飯局，公開喊話「我只是藝人，不是交際花」，遭到冷凍2個月，後來復工接演《富貴逼人》系列，成為她演藝生涯最知名的作品，雖然她在片中飾演大姊，但她其實比二女兒李麗珍小2歲，而她擁有38D傲人身材，常被成為賣點及電影橋段。

入行沒多久，陳奕詩就淡出演藝圈轉往商界發展，包括從事家具、煙草、酒店及旅遊業等，還曾揚言身家過億，但她一度與前男友、曾任澳門立法會議員的陳繼杰，共同捲入銀行上億詐騙案，原本被裁定賠償3.6億港元，最後她在高等法院上訴庭上訴駁回原裁定，大轉折下竟毋須賠償，近年則持續在大陸從商。

李麗珍後以三級片成為性感女神，曾捲性醜聞重創形象，近年再度復出。（圖／翻攝自微博、東網）

最紅李麗珍從學生情人變露點脫星

二女兒「來弟」由李麗珍飾演，在接演《富貴逼人》之前，已憑藉《開心鬼》系列累積不少人氣，甜美又叛逆的玉女形象，一度被譽為「學生情人」，後來為了不因娃娃臉戲路受限，李麗珍決定突破尺度拍露點寫真和三級片，經典作品《蜜桃成熟時》，奠定她性感寫真女神地位。

演藝事業雖有突破性發展，感情路卻非常坎坷，1996年李麗珍與音樂人許願結婚後息影，隔年生下女兒，期間一度復出，1999年後還以《千言萬語》勇奪金馬影后，沒想到隔年卻宣布4年婚姻破局，女兒撫養權歸其擁有。

更勁爆的是，之後被爆介入已婚髮型師馬桂燦的婚姻，正宮還出書踢爆李麗珍與他老公，一個月內發生高達52次的性關係，甚至兩人共事一夫，3P醜聞爆發後，李麗珍人氣跌到谷底，漸漸退居幕後。

而在這期間，李麗珍和「浪子詞人」潘源良也有過一段情史，兩人情纏30年、4度分合，一度爆出計畫結婚，但有傳因李麗珍女兒不接受潘源良，加上兩人性格差異大常吵架，最後仍走上分手一途，男方後在加拿大娶小17歲女友。

李麗珍去年再度復出拍新劇，飾演一位過氣的女星，她在記者會上突吐露：「即使有很多粉絲期待復出，但也有很多人想看我怎麼死。」感嘆演藝圈很現實的同時，還坦言自己真的老了，不過，年過半百的她其實保養得宜，凍齡外表仍令人驚艷。

關佩琳為了學業退出演藝圈，成為普通上班族，4年前曾於香港金像獎現身。（圖／翻攝自微博）

小女兒關佩琳童星成學霸退出演藝圈

最後，古靈精怪的小女兒「招弟」找來當時童星關佩琳演出，她在這系列的第二部《富貴再逼人》中，騎腳踏車甩掉劫匪、保住六合彩，令大家深刻印象；後來她還與周星馳合作《望夫成龍》，成熟演技獲得不少讚賞，但最後為了學業退出娛樂圈，她也真是學霸，後來考上澳大利亞皇家墨爾本理工大學，並完成學業。

距離她最後一次在舞台上現身，則是2016年香港電影金像獎，在其中一個回顧經典港產片的環節，和一眾歷代童星馮寶寶、秦沛、小彬彬等人一起上台，勾起港人的集體回憶。

當時關佩琳決定不走演員這條路後，一度傳出她學業完成畢業後擔任空姐，但其實她是做人力資源部，負責機師面試，就職10年後再轉職一間跨國律師所，同樣在人力資源部工作，一直低調享受人生。

(中時電子報)