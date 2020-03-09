台灣外銷的石斑魚以「活魚運搬船」運送，是養殖產業特有的海上運輸載具。這次遇到新冠肺炎疫情，配合防疫政策，人船回到台灣都需進行14天居家檢疫。（潘建志攝）

台灣外銷的石斑魚有9成9都銷往大陸、港澳地區，因消費者喜歡食用活魚，因此均以「活魚運搬船」運送，是養殖產業特有的海上運輸載具。這次遇到新冠肺炎疫情，船班雖然沒有停航，但外銷已大受影響；為配合防疫政策，人船回到台灣都需進行14天居家檢疫，讓業者大嘆吃不消。

檢疫過程由衛生局對船員進行分流及TOCC（旅遊史、職業別、接觸史、是否群聚等資訊）問診，若有健康異常症狀由消防局協助就醫，無症狀者開立居家檢疫通知書，並給予口罩以及關懷包，宣導居家檢疫期間的注意事項；勞動暨青年發展處協助外籍船員進行衛教宣導翻譯工作。

登船檢疫後也得立即進行船上清消作業，杜絕疫情自境外移入的可能性；每次返台，連船帶人都必須落實14天的居家檢疫。屏東縣目前已執行4次、共5艘船從陸港澳入境的活魚運搬船檢疫工作，檢疫約30人次船員目前尚無出現健異常情形。

由於疫情有在全球漫延趨勢，縣長潘孟安9日到場現視察，了解防疫狀況，並為一線防疫人員加油打氣。潘孟安說，屏東有很多漁船及活魚運搬船，頻繁往返陸港澳地區。要做到防疫滴水不漏，同時維持貨物暢通，有賴公部門與民間結合。

不過有業者表示，大部分業者都只有一艘船，每次回來要14天居家檢疫，完全請不到船長、船員，除非有好幾艘船或有3、4批船員輪替才有辦法，但如此成本太高，根本做不到，所以他從過年前至今都未出過船，石斑魚出不出去只能繼續養。

他說，目前全台10艘運搬船只剩下3艘在跑，完全無法負荷外銷量。他強調業者一定會配合政府防疫，但運搬船到陸港澳後，船員也不會下船，因此希望政府能讓船員返台後做好自主管理就好，否則14天居家檢疫真的影響太大。

(中時 )