新冠肺炎疫情持續延燒，在找到及開發出疫苗與新藥前，防疫都將持續維持，八字專家毛衣老師就表示疫情在今年上半年持續失控乃是天命運術導致，也建議大家可以藉由老祖宗所傳授的風水抗煞等陣法來提升我們居家的氣場抗煞。

毛衣老師表示，庚子年五黃凶星在東，以世界的整體來說東方所指的是亞洲國家。台灣跟大陸地區的江浙滬也是亞洲的東邊，今年更是危機中的危機，所以千萬不要掉以輕心。庚年庚月雙庚重疊，就是在今年的清明節氣四月四日下午三點三十八分，此時大地氣場會助長疫情的大爆發，原本看似控制住的疫情也會再度失控。當這個節氣會帶來對疫情不好的影響時，我們要趁此提前準備，讓大家多一些防範的方法來度過此疫情，以下是居家風水的化煞陣法：

方法一：漢代方士劉根所傳除障法

由來：此法傳自漢莽時期，當時瘟疫嚴重，劉根所教在太歲宮佈陣化解後瘟疫因此得解。

現代做法：今年太歲宮位在居家的北邊，因此在上半年疫情沒有緩解時家裡的北方太歲未不要敲打施工來觸動太歲。然後在家裡的北方太歲位安放白酒一杯，大小約八十毫升的玻璃杯裝滿放在家中的北方櫃子上或是桌上。必須是白酒杯內最好加一點雄黃與朱砂，酒精度數要在三十八度以上才有效。每七天換一次酒，換掉的酒灑往屋外可將會氣除掉。一直做此法直到疫情結束，家中的瘟疫之氣可以被壓制住。

方法二：華陀藥師水

由來：台灣很多的宮廟有供奉華陀先師，可以跟華陀仙師求ㄧ瓶水，回家化解家中的病符。

現代做法：可以去求得一瓶華佗藥師水後放在中今年的病符方（今年二黑病符方在家中的南方），也可以放在臥室的床頭。平常在華陀藥師水的旁邊可以播放華陀神醫天靈真經數次，可以持續加強華陀藥師水陣的效能。平常也可飲用常保健康。

特別注意：裝藥師水佈陣時千萬不要用鐵器，只能用寶特瓶或瓷杯。用完此陣，疫情平安結束後再回去謝神，感謝華陀仙師得保佑。華陀仙師除了傳我輩藥師水防疫，我們也可以學學電視劇中的司馬懿沒事多練華陀五禽戲。增強自身的免疫力

方法三： 大悲咒水結界陣

由來：根據此大悲心陀羅尼經所說，大悲咒有許多的功德利益，持大悲咒可的十五種善生，不受十五種惡死。住家如果用大悲咒結界，結界之內可保平安，不受邪魔侵擾

作法：現在很多的佛寺都有大悲咒水跟大家結緣，各位可以自行前往各寺去求大悲咒水回家。結界的方法：最簡單的方法就是唸大悲咒，然後用一枝帶葉子的樹枝來灑大悲咒水。所撒的範圍內就是結界，大悲咒水除了灑淨也可飲用，煮飯時加入也有神效，居家常備永保安康。另外可以裝一瓶大悲水放在今年的東邊來化解一下今年的黃凶星，也可收抗疫之效。

※中時電子報提醒您：民俗說法，僅供參考

(中時電子報)