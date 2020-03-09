中國人民銀行（簡稱人行）日前下發關於加強存款利率管理的通知顯示，人行指導市場利率定價自律機制，加強存款利率自律管理，並將結構性存款保底收益率納入自律管理範圍。

中國證券報9日報導，通知指出，各存款類金融機構應嚴格執行人行存款利率和計結息管理有關規定，按規定要求整改定期存款提前支取靠檔計息等不規範存款「創新」產品。

此外，人行將存款類金融機構執行存款利率管理規定，以及自律要求情況納入宏觀審慎評估（MPA），同時指導市場利率定價自律機制，將上述情況納入金融機構合格審慎評估。

(工商 )