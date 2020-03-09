人行：結構性存款保底收益率納入自律管理範圍 18:592020/03/09 工商 蘇崇愷 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中國人民銀行（簡稱人行）日前下發關於加強存款利率管理的通知顯示，人行指導市場利率定價自律機制，加強存款利率自律管理，並將結構性存款保底收益率納入自律管理範圍。 中國證券報9日報導，通知指出，各存款類金融機構應嚴格執行人行存款利率和計結息管理有關規定，按規定要求整改定期存款提前支取靠檔計息等不規範存款「創新」產品。 此外，人行將存款類金融機構執行存款利率管理規定，以及自律要求情況納入宏觀審慎評估（MPA），同時指導市場利率定價自律機制，將上述情況納入金融機構合格審慎評估。 (工商 ) #自律 #納入 #存款利率 #人行 #金融機構 也許您會感興趣 推薦閱讀 港澳降息 不排除人行隨時跟進 04:102020/03/05 財經要聞 抗疫大作戰 歐美金融機構推遠距辦公 04:102020/03/05 全球財經 彰芳西島風場900億融資 到位 04:092020/03/06 財經要聞 大陸高收債基金 抗震 04:102020/03/06 投資理財 人民幣中間價連六升 人行連續14日暫停逆回購 10:242020/03/06 財經 Uber Eats拓美食外送版圖 納入新光三越美食街 14:242020/03/06 科技 返京外籍人士納入社區健康管理 04:102020/03/09 焦點新聞 和潤、長興納中型100指數 04:102020/03/09 證券．權證 《證交所》和潤企業、長興納入台灣中型100指數成分股 08:012020/03/09 財經 人民幣中間價連七升 人行連15日暫停逆回購 11:012020/03/09 財經 財經熱門新聞 現代版羅馬暴君！黑天鵝又作亂 川普推文徹底引爆怒火 - 財經 核彈轟炸美股！專家警告：小心爆發2件事 - 財經 太血腥…死多少人不重要！他1句戳中股市要害 - 財經 油價暴跌、美恐陷負利率 川普危機來了？ - 財經 外資賣超台股史上第三高！金管會緊急發布三點穩軍心 - 財經 - 工商 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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