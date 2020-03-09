搶攻春遊住房商機，礁溪老爺酒店推出升級版「樂遊抹茶山」住房優惠，即日起至4/30日，」平日雙人兩天一夜7,888元起，三天兩夜平日雙人每人每晚3,000元有找(僅2,972元起)，專案享一泊一食、抹茶山行程、美人湯溫泉等元氣度假。社群更發動「抹茶山，想見你」活動，上傳照片並分享個人登山故事，將挑選十組幸運貴賓免費入住「樂遊抹茶山」住房專案。

為鼓勵民眾走出戶外散心養肺，礁溪老爺自去年推出「抹茶山」專案爆紅後，今年再推出「樂遊抹茶山」住房優惠，標榜由礁溪老爺員工親自率隊帶領房客「天天」攻頂。穿越綠蔭踏上4公里的產業道路、再征服直線上升陡坡，總長1.6公里的「抹茶山攻頂之旅」，充滿芬多精，更能欣賞傳說中的美景抹茶山與蘭陽平原，回程更響應環保，鼓勵旅客沿途撿垃圾維護美好山林。

除「樂遊抹茶山住房專案」房客免費享登山行程外，礁溪老爺酒店並另推出三大超值方案自由選擇：1.「抹茶山攻頂遊」每人只要1,200元就可與老爺同行攻頂，2.「抹茶山享湯遊」，每人2000元可再攻頂後再享療癒美人湯,3.抹茶山美饌遊」每人2,200可在攻頂後再享用五星豐盛晚餐。

(工商 )