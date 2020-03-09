上海商銀（5876）公布2月合併營收34.0億元、年增12.9％，累計前二個月合併營收68.3億元、年增9.4％，均續創歷年同期新高紀錄，主要因業務收益來源均表現成長，利息淨收益年增7.5％，手續費淨收益年增14.3％，持續保持向上穩健成長的步調。

上海商銀表示，因應新冠病毒肺炎的疫情，已依金管會規定，於2月初即由總經理陳善忠召集總行相關部門主管，成立緊急應變小組，建立指揮中心，每週開會緊盯疫情發展研商緊急應變措施，包括制定防疫計劃，備妥防疫物品供應全行所需，重要會議採視訊會議，高階主管核批公文行動化，並且異地辦公，擴大線上學習課程，暫停同仁海外出差，以及分組異地辦公備援等。

上海商銀指出，分組異地辦公備援方面，已啟動新加坡分行及香港分行的分組居家與現場輪流辦公，國內分行備援已完成規劃，以各區域中心內分行相互備援為第一道防線，跨區分行備援為第二道防線，總行人員備援為第三道防線。

至於上海商銀總行後勤部門，利用閒置辦公室及部門人員互調的方式，分梯次陸續展開分組異地辦公，3月16日總行財務金融部及清算、授信、審查、外匯等作業部門將先分組異地辦公，接著3月23日信用卡中心、電話客服中心、國際金融業務分行及徵信作業中心，後續事業部門及後勤支援部門也將逐一跟進。

(工商 )