為刺激消費衝刺餐飲業績,台北新板希爾頓酒店4樓「青雅」中餐廳,推出平日午餐「用心點.用點心 Dim Sum all you can eat」吃到飽促銷活動,周一至周五的午餐時段每人880元+10%、含茶資,提供8款道地港點可無限續點,另每桌有湯品、蔬食、主食各三選一,餐後甜點也可任食客挑選。加入[email protected]更可享9折優惠。

台北新板希爾頓酒店青雅中餐廳招牌港點「懷舊香煎蘿蔔糕」,為香港傳統賀年料理,寓意步步高升。煎至恰恰的表面,香氣豐富,每一口都能吃到蘿蔔的鮮甜,稱為港味之首。主廚私房推薦「黑松露蘿蔔絲酥餅」,外型圓潤飽滿,酥皮層次分明。內餡選用當季蘿蔔切成細長條狀,搭上被譽為「廚房中鑽石」的黑松露,魔幻的菌纇香氣混合著蘿蔔鮮甜,中西合璧。「鮮蝦腐皮捲」油炸至金黃色的腐皮,口感酥脆卻不油膩,可看到完整蝦仁的飽滿內餡,入口並有韭黃香氣。「魚籽蒸燒賣」是饕客們必點的美味,選用油脂均勻的豬梅花及草蝦仁做為餡料,口感紮實,再用海味十足的魚籽增加鮮甜滋味,絕對是港點最經典。

台北新板希爾頓酒店4樓「青雅」中餐廳,湯品三選一特別推薦「蟲草山藥燉雞湯」。蟲草花為現代稀少珍貴藥材,以可調節免疫系統聞名;山藥含有極豐富的營養保健物質,長時間熬煮過後口感細嫩,適合所有年齡層食用。以喝熱湯的食補方式,增強免疫力,提高抵抗力,阻擋病菌的入侵,在此時刻人人都應該要來上一碗。蔬食則不能錯過細火慢熬的「濃雞湯野菌泡絲瓜」,將三種菌纇-鴻禧菇、美白菇、柳松菇及絲瓜充分浸泡在以老母雞熬出的濃雞湯裡。

