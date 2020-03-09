為了支持企業在防疫期間較無後顧之憂，富邦產險率先推出「企業防疫薪資費用保險」，維護染病治療的員工或隔離員工在隔離期間依舊享有薪資保障，以減輕小型企業薪資負擔、維護員工受薪權益

COVID-19（新冠肺炎）自2019年底開始蔓延，全球確診人數不斷增加，台灣在中央疫情指揮中心、醫療體系、企業及全民努力之下，防疫成效相當良好。為有效防止疫情擴散，每當有確診病例，其接觸人員即需進行隔離，因此除了影響企業的營運及產能外，員工薪資也成為企業主要成本。

富邦產險表示，為鼓勵小型企業主願意提供染病治療的員工及因接觸確診患者而需隔離之員工在隔離期間仍享有薪資保障，推出「企業防疫薪資費用保險」，但若是從第三級疫情地區返國需居家檢疫14天或從第二級疫情地區返國需居家自主管理者，則不在該保險之承保範圍內。

富邦產險說，已投保「企業防疫薪資費用保險」的企業若發生員工感染新冠肺炎，在主管機關要求治療期間仍給付薪資，富邦產險即依企業實際支付的薪資給付保險金，最多以該名員工全民健保月投保薪資為上限。若是因接觸確診患者而需隔離者，經主管機關要求隔離期間仍給付薪資，富邦產險即依企業實際支付的薪資給付保險金，最多以該名員工全民健保月投保薪資的50％為上限。

富邦產險以專業投入防疫工程，每一企業最高保險金額以新台幣30萬元為原則。富邦產說，期待能協助減輕小型企業因應疫情所產生的衝擊，為防疫工作盡心力，發揮保險穩定社會的正向力量。

(工商 )