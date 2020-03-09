42歲侯佩岑2011年與證券公司副總裁黃柏俊結婚，婚後生活幸福美滿且育有兩子，今（9）日她出席餐瓷品牌Royal Doulton時尚藝術快閃店開幕記者會，談到近期新冠肺炎疫情延燒，許多活動都受到影響取消或延期，侯佩岑打趣說：「工作本來就不多，所以沒有受影響。」但同時也希望大家不要過度恐慌，「其實大人在講疫情小朋友也會很恐懼，要跟他們解釋清楚，提醒小朋友一起要把防疫做好。」

出席餐瓷活動，侯佩岑不免被問到廚藝如何？她謙虛的說：「我的廚藝就是能入口，都靠擺盤，我家的小朋友都很捧場，我在做菜端出來都說好吃。」還搞笑表示先生不會說不好吃，「他就直接不吃，像我昨天煎雞排，小朋友一直說還要，我先生就是說等一下，但後來也有吃完啦，大家都算滿捧場的。」

近期新冠肺炎疫情延燒，侯佩岑打趣表示工作本來就不多，所以沒有受影響。（攝影／張祐銘）

侯佩岑透露平時就會蒸洋蔥水給家人喝，她解釋洋蔥水可以潤肺、提高免疫力，現場更拿起小碗講解如何製作，「就像滴雞精的概念，把碗倒扣在盤子上，再把切好的洋蔥鋪在碗外面拿去蒸，一顆洋蔥用兩杯水，喜歡的話也可以加點蘋果，蒸好後的洋蔥也不用浪費，可以再拿去炒。」講得頭頭是道讓現場媒體一片驚呼，讓她驚訝直回：「真得很厲害嗎？我決定今天回去要拍影片。」

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(中時電子報)