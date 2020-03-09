大鵬灣風景區人工溼地紅樹林的水筆仔、紅海欖等，正值大爆發，結實纍纍，適合來趟生態之旅。（潘建志攝）

大鵬灣風景區人工溼地紅樹林的水筆仔、紅海欖等，正值大爆發，結實纍纍，適合來趟生態之旅。（鵬管處提供）

屏東大鵬灣國家風景區有許多人工溼地，長滿了紅樹林，目前水筆仔、紅海欖等正值大爆發，結實纍纍，還有招潮蟹、彈塗魚等生物。每年2到4月非常適合到大鵬灣來趟生態之旅，或進行環境教育，一次認識、飽覽各式紅樹林生態。

鵬管處表示，「紅樹林」是個總稱，是源於一種紅樹科植物－紅茄苳的特徵，因其木材、樹幹、枝條、花朵都是紅色的，其中樹皮含有大量的單寧，可以提煉紅色染料，所以植物學家就將生活在溼地裡，半鹹水環境的植物稱為紅樹林。

大鵬灣迄今共復育了6個人工溼地，10幾公頃的紅樹科植物有水筆仔、紅海欖、紅茄苳、海茄苳、欖李5種，其中水筆仔、紅海欖、紅茄苳都有「胎生苗」的繁殖現象，非常特別。

因種子在萌芽時需要充足的水分與氧氣，紅樹科植物生長的環境是在潮溼、缺氧且鹽分高的水澤軟泥土中，不適合種子發芽與幼苗生長，因此才會發展出胎生果實機制；水筆仔、紅海欖、紅茄苳的胎生苗外觀也有很大差別。

大鵬灣國家風景區人工溼地已於2013年10月通過環境教育場域認證，除了歡迎遊客來趟生態之旅，鵬管處也推出環境教育學習課程，接受團體電話預約，限15人以上，課程時數為2至4小時，歡迎大家一起來認識台灣紅樹林生態。

(中時 )