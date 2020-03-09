疑似受疫情影響，糖價上漲，讓台東從事農產品加工的小農備感壓力。（莊哲權攝）

受到新冠肺炎疫情影響，用來製造消毒用酒精的砂糖，全球都在搶購，造成糖價不斷上漲，近2個月來漲幅超過1成，供應商甚至說5月底可能飆破5成，讓台東地區不少製造農產品加工的小農備感壓力。

台東有不少小農發展農產加工製品，生產果醬、蜜餞、水果酒、酵素等等，這些產品需要大量砂糖，有農民發現最近價格上漲，50公斤裝的砂糖，1、2月分就從1100元漲到1200元，3月還要再漲100元，而且每次價格都不一樣，供應商甚至評估5月疫情不解除，可能會來到1500元，漲幅達5成。

台東縣有機農業發展協會理事長何介臣表示，本來糖是不會缺的，但是可能是受到疫情影響，世界各國都需要用糖去轉化酒精，連帶造成糖價上漲，國內目前已經沒有產糖，只能仰賴進口，但是全球搶糖造成供貨吃緊，從1月底開始，價格一再調高。

何介臣指出，因為擔心糖價一直漲，大部分業者都從1個月屯貨，提高到3個月左右，大家屯貨造成量少，也就跟著漲價，他說，其實這是一種恐慌心裡，怕斷貨又怕成本提高，也不敢把產品價格轉給消費者，才會讓從事加工的小農直呼吃不消。

(中時 )