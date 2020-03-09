嘉義縣政府決定自11日起，18鄉鎮市衛生所每天3小時提供口罩販售服務，全縣固定時段販賣。（嘉義縣政府提供／呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣鹿草鄉衛生所日前因口罩存量近1600個口罩，每天僅開放2小時讓民眾買口罩引發民怨，為避免各衛生所不同調再引發爭議，嘉義縣政府決定自11日起，18鄉鎮市衛生所每天3小時提供口罩販售服務，全縣固定時段販賣，讓鄉親都能順利買到口罩。

嘉義縣政府9日下午舉行第6次防疫應變會議，為提升在衛生所購買口罩的便利性，訂定18處衛生所統一時段天天販售，自11日起，周一到周五下午2點到5點開賣，避開上午門診時段以降低感染風險；六、日則是上午9點到12點，另會議中也決議，由衛生局擇定可提供33間套房的收治場所一處及一處防疫旅館，做為旅客檢疫收容使用。

台灣目前共有45案確診新冠肺炎，嘉義縣通報145例，其中144例排除，1人檢驗中，為落實港埠入境防疫，9日縣府邀請嘉義航空站及高雄港務分公司布袋管理處到場進行檢疫整備報告，縣長翁章梁指出，陸海空都要謹慎嚴守，並針對高鐵接送旅客的小黃司機，應一併強化防疫觀念及措施。

(中時 )