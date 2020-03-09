台東縣政府在鯉魚山桂林北路周邊規畫新的休憩景觀場所「台東之眼」，目前桂林大排已加蓋成為停車場及人行步道，不僅已聞不到臭味，也讓鯉魚山周邊整體交通更便利，縣長饒慶鈴9日表示，攸關民眾日常的工程完工後，與鐵花村、鐵馬道串聯，將成為嶄新的休憩、運動園區。

台東縣政府推動鯉魚山桂林北路周邊建設，包含體育館改善、台東警分局遷建、周邊道路改善、大排加蓋美化等，總經費3.3億元。

縣長饒慶鈴9日與市長張國洲視察工程進度，饒慶鈴表示，「台東之眼」亦即體育場館周邊環境改善，是希望將鯉魚山、體育場附近整體環境，打造成開放廣場，更便於縣民使用。

目前體育場的停車場已近完工，即日起開放，汽車停車場約2周後開放，可以紓解鯉魚山及桂林北路周邊停車不便的困擾。兒童遊戲場及體健設施則整併至台東大學側，搭配東大計畫，整體空間更安全更舒適。

同時，台東警察分局的遷建，希望能在8月完工，年底前交給分局使用。另外，為了改善長沙街、桂林北路至中華路的交通，縣府將規畫興建正氣北路109巷的道路開闢，連結桂林北路及正氣北路，讓環鯉魚山交通更便利。

饒慶鈴指出，鯉魚山、體育場館都是鄉親的生活日常，改善工程完工後，將可串連山海鐵馬道、鯉魚山、鐵花村及體育場，形成嶄新的觀光、休閒及運動場域。

(中時 )