中華職棒會長吳志揚（右二）偕同台北醫學大學教授陳宜民（右一）會勘台南棒球場觀眾入場時的消毒防疫作為。（洪榮志攝）

2020中華職棒上半季賽4月即將開打，目前正進行熱身賽。中華職棒會長吳志揚9日偕同防疫專家台北醫學大學教授陳宜民，南下會勘統一獅主場台南棒球場的防疫作為。吳志揚強調，因應新冠肺炎的發展，未來聯盟可能會球迷在內野區看球需全程戴口罩，甚至採梅花座方式觀賽。

今天傍晚吳志揚與陳宜民抵達台南棒球場後，依序會勘球迷入口處消毒及量測體溫、臨時隔離區、內野看台、販賣部、廁所、球員休息室等防疫措施，並了解統一獅球團的自主健康管理作為。

吳志揚指出，3月4日衛福部曾發一個大型活動的防疫準則，聯盟也據此寫好了一本應變計畫，近日將再與衛福部溝通，請他們指導需要修正、加強之處。未來可能隨著疫情的發展，配合政府的防疫工作，要求欣賞比賽的內野區球迷全程口罩或採梅花座，希望球迷也能配合。

陳宜民也說，上周四在中職在台北舉行第一次的疫情因應小組會議後，很高興在台南球場看到統一獅球團，都有按照相關防疫建議落實執行；至於球迷進場時要脫帽以利熱像儀量測體溫，希望到時候也會有廣播。

陳宜民還強調，能夠舉辦球賽，對整個防疫不僅不會有什麼問題，甚至至少有個地方可以讓年輕人看球，不然如果年輕人都不看球跑去夜店，感染的機會將更高，希望大家能夠正面思考。

(中時 )