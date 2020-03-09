防疫第一，鴻海（2317）首次線上校園招才鳴槍起跑，鎖定機器人，電動車，數位健康領域人才，大學畢業生叫價4.5萬元起跳，碩士畢業生起薪5.2萬元以上，博士畢業生起薪6萬元以上，鼓勵優秀人才加入鴻海大家庭，一起來挑戰百萬年薪。

為爭取電動車、數位健康、機器人領域優秀人才，鴻海校園徵才抽獎活動起跑，主打掃QR Code線上投簡歷，就有機會成為任天堂Switch Lite幸運得主 鴻海科技集團2020年校園徵才，首次以線上方式搶先起跑，瞄準三大未來產業，電動車 （EV）、數位健康（Digital Health）、機器人（Robotics），祭百萬年薪爭取人才。

鴻海指出，因應新冠肺炎疫情，為不影響同學職涯規劃，瞄準應屆畢業生求職需求，鴻海今年搶先以線上徵才方式起跑，透過校園發送 QR Code線上填寫簡歷，即可參加3月9日至4月30日間舉辦的抽獎活動，期間將抽出兩部任天堂Switch Lite，讓同學輕鬆投簡歷同時獲得抽獎機會。

為了拚2025年毛利率上看10％，鴻海鎖定集團三大未來產業方向，同時強化投資三大關鍵核心技術：人工智慧（AI）、半導體（Semiconductor）、下世代行動通訊技術，因此今年的徵才對象也鎖定這三大產業以及三大核心技術所極需的專業領域優秀人才，此外，包含數據分析、物聯網、8K、雲運算、邊緣運算 自動化等領域，也是集團長期重點徵才對象。

除了抽獎吸引年輕人線上投履歷，鴻海也祭出的銀彈攻勢，宣稱此次晉用的新進大學畢業生起薪4.5萬元以上，碩士畢業生起薪5.2萬元以上，博士畢業生起薪6萬元以上，這還不含分紅獎金與績效獎金制度。

鴻海強調，為了讓員工未來家庭規劃無後顧之憂，鴻海創下台灣企業先例，提出「0到6歲公司養」 的政策，另針對員工眷屬，鴻海也透過「鴻海人健康照護網」計劃照護鴻海人的下一代，並今年1月22日 宣布，鴻海法人旗下員工將加碼0到3歲的育兒獎勵金擴大到6歲（含未滿7歲），只要符合條件的員工，在寶寶呱呱墜地之後，每個月可以領到1.5萬元，讓公司一路協助每位鴻海寶寶成長直到年滿7歲為止。

(工商 )