新冠肺炎持續在全球肆虐，就連美式賣場好市多也不得不祭出防疫措施，美國好市多就宣布暫停供應商品免費試吃，讓不少聽聞這項消息的消費者哀號。

由於新冠肺炎確診病例不斷攀升，美國近日有部分的州宣布進入緊急狀態，根據外媒報導，為了防止新型冠狀病毒的擴散，美國好市多暫停提供免費試吃品，但還無法得知是在全美的分店或者僅在少數區域實施，且也無法得知暫停到何時。

日前IG粉專 @CostcoDeals也分享此項消息，「好市多暫停供應免費試吃樣品，直到下次有最新公告為止」。位於加州、華盛頓以及佛羅里達等地的好市多也回應，不曉得何時才會恢復供應免費的試吃品。

不少美國網友看到後紛紛崩潰，並在IG上留言，「工作人員現在都在清理擦拭美食區的桌子」、「不，誰幹的」，但也有人認為，「贊同，太多人假裝去買東西但只是想要吃免費的而已」、「很難過，但他們謹慎應對很好」、「難過，但是這是個很好的決定」。

(中時電子報)