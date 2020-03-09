罷韓團體動員志工以人龍接力方式、延樓梯將部分連署書搬運上樓，過程一度出現志工體溫過高、遭高市選委會拒絕入內的情況。（袁庭堯攝）

罷韓團體動員百餘人，9日早上護送40萬份連署書至高市選委會。高市選委會防疫如臨大敵，嚴格量搬運志工體溫、用酒精消毒人手及連署書紙箱。清點工作耗時7小時完成，接下來將啟動40天審核機制。

截至9日傍晚6點，高市選委會正式完成點交，確認收受40萬7584份二階罷韓連署書。經民政局副局長、高巿選委會總幹事袁德明與罷韓法定領銜人陳冠榮雙方簽名確認，完成交件程序。

高雄今早氣溫一度上看30度，時陰時晴，罷韓團體護送載運連署書的貨車至高市選委會前，完成交件順序。但40萬份連署書分裝成小紙箱共計400箱，高市選委會僅有5樓可供清點暫存，但整棟建築物只有一部電梯，必須另闢一條輸送道，仰賴志工以人龍接力方式、延樓梯搬運上樓。

罷韓團體現場緊急招募人手，志工依序通過門口安檢進門。但因為記者會自9點開始舉辦，眾人在大太陽下曝曬1個多小時，紛紛出現體溫過高、安檢不過的狀況，人龍也一度出現缺口，最後透過近40人協力，歷時1個多小時，於11時完成搬運工作。

袁德明表示，為了符合防疫作為，今日高市選委會嚴格控管室內總人數在7、80人左右，門口管制也堅守37度原則，超過0.1度都不行。

連署書紙箱搬運完畢後，全數工作人員也用酒精消毒洗手，最後留下25名志工協助清點份數，於晚間6點全數清點完畢。

袁德明表示，10日高市各地戶政事務所就會派人來領取轄區內的連署書，將逐件進行查核確認，40天內需向高市選委會回報結果，並將紙本連署書送回倉庫存放。高市選委會則會召開委員會，並將結果報請中選會。

(中時 )