新北市貢寮區竟有不肖業者趁全民忙防疫時，違規傾倒大量營建土方共約1萬8000立方，新北市府獲報後到場稽查，人贓俱獲下已將行為人移送地檢署偵辦，6日下午由新北市副市長謝政達召開公安專案會議，由於該業者違規2案，裁定各罰30萬、共60萬元，並限期改善。

新北市農業局表示，近日貢寮區和美里山區相當不平靜，貢寮區於2月時有不肖業者，在和美街58號附近山坡地，傾倒大量土石及磚瓦等營建混合物，面積約3000平方公尺。新北市農業局會同貢寮區公所及市警局瑞芳分局現場稽查，於第一時間勒令業者停工並查扣挖土機1台，警察局已將業者移送基隆地檢署偵辦。

新北市農業局指出，該業者又在3月初於貢寮西靈巖寺下方邊坡再度傾倒土方，再遭市府查獲，現場行為人宣稱是做為停車場使用。惟未依規定申請，新北市府於3月5日現場稽查確認有竊佔公有土地及有致生水土流失，針對該行為人再次予以移送基隆地檢署，並查扣現場作業機具2台。

因該業者連續違規行徑惡劣，市府6日由副市長謝政達召開公安專案會議，針對該違規行為除依水土保持法、山坡地保育利用條例裁處外，循線追查上游土方來源，涉及不法建築工地未依規定管制土方流向，再依建築法勒令停工。另違規土地位於都市計畫區內，將另以都市計畫法、廢棄物清理法等相關規定查處，並要求恢復原狀。

此外，預防東北季風帶來降雨，新北市農業局要求行為人覆蓋帆布，避免雨水多造成邊坡土方滑落致災。

(中時 )