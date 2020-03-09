新北市汐止區善琴慈惠堂採購5000公斤台東縣長濱鄉生產的「八仙米」，透過台東縣政府社會處轉贈給台東1200戶近貧戶，9日由縣長饒慶鈴代表接受，饒慶鈴說，這個愛心做得很有質感，也很有價值，相信受惠家庭吃到這些米，都會點滴在心頭。

捐贈儀式9日下午在縣府大禮堂舉行，由新北市汐止區善琴慈惠堂主陳雪嬌代表捐贈，新北市議員周雅玲、花蓮慈心慈惠堂林廖秀琴堂主、華榮慈惠堂主黃月英、長濱鄉農會林純美總幹事與會。

饒慶鈴對於一行人遠從新北汐止來到台東，同時選用長濱鄉優質白米，為弱勢家庭點亮1道曙光，表達心中的感謝。

她說，這是她第一次媒合長濱米作為捐贈物品，長濱米採1年1耕，是東海岸面積最大的平原水稻區，新北市議員周雅玲第一時間告訴她捐米消息，就指定要選擇長濱的稻米，讓她感到非常窩心，這也是對長濱鄉稻農的肯定

社會處長曹劍秋指出，本次物資捐贈活動以邊緣戶為主，捐贈的長濱米在長濱鄉農會協助下採用2公斤真空包裝以保持鮮度及使用期，將分送全縣16鄉鎮市公所，受益戶數1200戶，受益人次約3197人。

(中時 )