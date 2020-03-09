中興商工時尚造型科張羣岳，參與各項證照培訓，穩紮穩打奠定基礎，成功考取男子理髮乙級證照。（何冠嫻攝）

中興商工時尚造型科張羣岳對美髮深感興趣，今年成功考取男子理髮乙級證照，9日展現超齡理髮技巧。（何冠嫻攝）

中興商工時尚造型科三年級學生張羣岳，家裡開設美髮院，在耳濡目染下對髮型設計感興趣，父親張文光為苗栗縣理剪燙髮推廣協會理事長，張羣岳經常跟著到處公益義剪，並自我專精努力練習，成功考取各項證照，今年更成為竹苗區首位考取男子理髮乙級證照的高職在校生。

張羣岳進入中興商工時尚造型科，穩扎穩打奠定基礎，參與各項證照培訓，並陸續獲得女子美髮、美容、男子理髮丙級證照，並榮獲過全國男子平頭髮型冠軍等優秀的成績。

他在師長與家人的鼓勵下，決定報考「男子理髮」乙級技術士證照，每天課後留在學校練習至晚間10點，搭末班車回家後有餘裕仍會持續練習。指導老師吳美貞指出，考取乙級技術士證照相當不容易，但張羣岳不但對美髮有天分，更努力完成指派的作業，表現傑出。

張羣岳獲家人支持，不但不干預他學習理髮、美髮技術，更為他添購工具、耗材等，盼他在髮型設計精進、創新。校長吳聲忠也稱讚張羣岳積極練習，努力精神成為典範，師長也盡力輔導，針對時尚造型科規畫真人剪髮特色課程，讓他們練習到專業技能，並在竹南頭份地區辦理寒冬送暖義剪活動，服務弱勢。

張羣岳為今年考取男子理髮乙級技術士證照最年輕考生，更成為竹苗區首位高職在校生考取「男子理髮乙級證照」，讓全校師生與有榮焉。張羣岳未來也將持續在髮型設計領域持續精進，朝夢想努力邁進。

(中時 )