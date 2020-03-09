新北市新莊區塔寮坑溪段截彎取直後，中正路929巷處廢棄河堤成為髒亂點，經議長蔣根煌爭取，預計5月啟動綠美化，後續更將結合鄰近新生地，開闢為兒童公園。（新北市水利局提供／吳亮賢新北傳真）

新北市議長蔣根煌日前會同相關單位到場會勘。（蔣根煌服務處提供／吳亮賢新北傳真）

新北市新莊區塔寮坑溪段截彎取直後，中正路929巷處的廢棄河堤成為里內髒亂點，經議長蔣根煌爭取，日前決議將實施綠美化工程，預計5月發包施作，後續更將結合鄰近新生地，闢建為公園，打造生態保育、親水休閒空間，提升當地民眾生活品質。

龍福里長陳立維指出，當地流域截彎取直後，中正路929巷一帶遺有當年的廢棄河堤，環境髒亂且蚊蟲孳生，原有的步道也都破損，便向蔣根煌議長服務處陳情，希望能改善當地環境。

蔣根煌服務處表示，日前與水利局到場會勘後，決議將先行綠美化中正路929巷髒亂點，後續規劃結合鄰近新生地，闢建為公園，並新增遊具，打造生態保育、親水休閒空間，成為民眾新的散步休憩地點，提升當地生活品質。

水利局表示，初步綠美化工程將整理原有鋪面、整修既有步道，並清除民眾任意種菜的菜園及違規停車空間，加以種植灌木、草皮，成為一片綠地，預計4月底前完成細部設計，5月發包施作，綠美化工程完成後，後續規劃結合截彎取直後的4200平方公尺新生地，闢建為公園，將彙整地方意見後，做進一步研議。

(中時 )