暖暖高中泳將謝宜蓁，挾著去年全中運游泳前三名光環，誓言再創佳績。（許家寧翻攝）

暖暖高中泳將詹庭瑜，挾著去年全中運游泳前三名光環，盼重奪金牌榮耀。（許家寧翻攝）

備戰今年4月屏東縣舉行全國中等學校運動會，基隆市立游泳池今舉行高、國中組游泳選拔賽，寫下安樂高中創校53年來首位保送台大電機工程學系的陳懷璞，小試身手竟勇奪高男100公尺仰式金牌，可惜成績差點達標，飲恨未能拿下代表權。

基隆市6所高中、7所國中共79位游泳選手，9日展開6項游泳選拔賽事，受到新冠肺炎疫情影響，此次選拔賽決定閉門舉行，不對外開放民眾入場觀賽，只有秩序冊上隊職員名單始才能進入比賽會場，沒有啦啦隊加油打氣，會場顯得靜悄悄。

本次參賽選手中，安樂高中陳懷璞會讀書又會游泳，他以「魚能發電」設計今年在台灣國際科展工程學科獲得一等獎，並在美國（Intel ISEF）贏得大會獎工程力學科二等獎殊榮，獲得教育部保送台大電機系資格，這次賽事成績最受外界矚目。

「會游泳才能下水研究！」帶隊教練表示，陳懷璞為了解海洋與水中生物，報考國中體育班游泳隊，他在觀察水下生物時對游泳也產生興趣，想藉本次賽事，挑戰自我並試試自己能力，一舉勇奪高男個人100公尺仰式金牌、50公尺蛙式銀牌，可惜距離達標有30秒。

另外，暖暖高中的謝宜蓁、詹庭瑜、張智凱挾著去年全中運游泳前三名光環，再度游進今年代表隊，誓言為基隆重拾金牌榮耀，本次賽會4校冠軍，分別為暖暖高中、基隆海事、碇內國中及信義國中拿下高女、高男、國女及國男最高積分。

(中時 )