新冠肺炎疫情影響市場，全球股市持續修正，新興亞股亦無法倖免。根據彭博統計外資資金流向至3月6日，新興亞股連續兩周失血，南韓、台灣分別流出15.8億美元與14.7億美元；今年以來，新興亞洲累計已遭外資賣出125.6億美元。

根據疾管署最新統計，全球新冠肺炎感染案例已經超過28,000例，死亡案例攀升至接近700例。中國信託台灣活力基金經理人周俊宏表示，隨著確診病例在世界各國陸續增加，對全球股市造成不小的衝擊，加上義大利於周末時宣布封城，預期疫情對於接下來全球股市的走向影響甚鉅，指數振幅將會變大。在操作上，建議以選股方式調整持股內容，挑選有長線需求的科技類股，另外，可提升免疫能力的保健食品類股，應有表現機會。

儘管美國聯準會上周緊急宣布降息兩碼，然疫情帶動投資人恐慌情緒，美股仍持續修正，連帶影響台股9日開盤表現。周俊宏預期，大盤將持續反映全球疫情惡化狀況，短線大盤指數震盪加大，預料將於年線附近徘徊；長線仍需密切關注疫情發展，若後續情況未獲改善，不排除以相對保守的策略因應。

周俊宏建議，科技股以長線需求為主要布局方向，如5G、伺服器等。此外，因居家隔離、異地備援等措施，將可能延伸出對PC、視訊會議與軟體的需求，亦可多留意。周俊宏也提醒，受到疫情影響，消費相關的科技商品可能相對承壓，短線需求下修的風險較高。

至於非科技方面，清潔用品等防疫概念股，其實台股相對較少，先前多以題材上漲為主。近期則因中國官方宣稱，在新冠肺炎疫苗未開發前，可先透過保健食品增強自我免疫力，使得近年受到食品法改革影響，處於低檔的保健食品類股，可能有表現空間，值得投資人關注。

(工商 )