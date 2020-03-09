台塑化（6505）董事會通過去年財報及股利政策。108年EPS 3.86元，決議配發現金2.9元，配發率75.13％；對照82.9元股價，現金殖利率3.398％。

此外，因應美國路州一貫石化投資推動，支援設計、前期工程等費用支出，台塑化、台化南亞、福懋一併公告將依持股比例，參與美國公司「FG INC」4300萬美元（約台幣13.04億元）現金增資案。

據悉，目前「FG INC」資本額3.7億美元，這次增資4,300萬美元主為支應陸續支付技術授權費、基本設計費及工程費用等資金需求；未來還會陸續分批依照需求進行小額增資。

據台塑化規劃，路州一貫化投資案目前環評許可證已取得，陸續啟動前期工程，並於第三季進行建造工程；總投資額約120～140億美元。

一期投資包括乙烯、丙烯及HDPE、LLDPE與PP廠，預計2024～2026年完陸續完工投產；二期則有乙烯及HDPE、LDPE及EG廠投資，預計2028年～2029年完成佈局。

(工商 )