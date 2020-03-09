台中市已經舉行18年的「太平枇杷節」，受新冠肺炎疫情衝擊，今年原定5場系列活動，宣布取消，太平區農會表示，太平枇杷今年盛產，農民雖自產自銷，但行銷活動減少仍影響銷售；太平區公所指出，5場活動約影響逾萬名觀光人潮，觀光、農業等可能帶來衝擊，只能採多元管道行銷太平枇杷，推戶外防疫景點。

「人不進來，差很多！」太平區中山里長閻泰利說，太平枇杷節系列活動屬戶外活動、且辦了18年，現階段政府以防疫為優先、取消活動，影響地方觀光、小吃業，尤其中山傳統市場、803國軍醫院、坪林森林公園一帶商圈，近來餐飲業生意降3成，人潮再不來，影響更大。

太平區農會指出，今年雨水少、氣候佳，枇杷總產面積250公頃，每公頃產6000公斤，每台斤最高可賣250元，肉質綿密，甜度約在12度左右，且多汁；雖然枇杷節行銷活動取消，但行銷記者會和枇杷評鑑如期舉行，呼籲嘗鮮民眾別錯過，選購太平優質枇杷，支持在地果農。

太平區農會指出，今年氣候適宜，雨水少、陽光和煦，太平枇杷盛產，總產面積250公頃，每公頃產6000公斤，農民雖自產自銷，但行銷活動減少仍影響銷售量。（台中太平區公所提供／張妍溱台中傳真

「太平枇杷節」系列活動，包括，枇杷產業文化活動、2020枇杷歡樂頌、踏青春遊枇杷行、枇杷嘉年華會、農遊太平嘉年華等5場大型活動都被取消。太平農會總幹事余文欽說，衛福部長陳時中叮嚀，政治人物別跑攤，配合政府防疫，考量避免群聚感染，決定活動暫停。

接下來，每年舉行吸引上千位民眾到場打水仗的「太平88潑水節」，是否如期舉行？里長閻泰利說，距離活動期尚有5個月時間，屆時疫情應該緩，並不擔心；太平區公所推戶外休閒活動，走走看看，包括，貓頭鷹步道、興隆社區、頂坪公園、太平苗圃、買菸場、古農莊門票免費等防疫景點，振興地方觀光。

外界關心，每年舉行吸引上千位民眾到場打水仗的「太平88潑水節」，是否停辦？中山里長閻泰利說，並不擔心。（本報資料照片）

(中時 )