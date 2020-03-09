面對全球各國貿易保護主義興起，台商必須正視布局調整議題。KPMG安侯建業聯合會計師事務所稅務投資部China Practice會計師劉中惠指出，只要投資中國大陸公司賺了錢，想從陸出場就和「稅」脫離不了關係。

劉中惠解釋，一般大家比較熟悉的是大陸企業所得稅法關於間接移轉的課稅規定。依照2015年頒布的7號公告，若台商設立境外公司，作為轉投資大陸公司之控股平台，再通過實施不具合理商業目的之安排，以轉讓境外公司之名，行處分大陸投資之實者，應予以課稅。

KPMG安侯建業全球資產配置戰略諮詢中心執業會計師陳宗哲也表示，2020年1月底發布的3號公告終於首次明確定義，境外公司於交易前的3年內任一時間，其資產的公允價值50％以上直接或間接來自大陸境內不動產，便會被認定為境內所得。

舉例來說，A先生轉讓他持有的開曼甲公司股票，甲公司有轉投資大陸，又甲公司在轉讓前36個月內某一時點，資產公允價值的50％以上是來源於它持有的大陸境內的不動產，此時，A先生取得的轉讓甲公司股票所得屬於大陸境內所得，進而需要在大陸繳稅。

陳宗哲提醒，7號公告以及3號公告雖然是規範間接處分大陸股權投資之課稅處理，然而課稅範疇及法源不同，仍存有不少差異，台商要謹慎分析或尋找專業協助。

(工商 )