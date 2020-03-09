劉德華（華仔）之前透過親自填詞創作的〈我知道〉，用歌聲為新冠肺炎抗疫醫護打氣，令人動容！近日，馬來西亞18位歌手接棒華仔暖舉，包括曹格、方泂鑌（阿鑌）、方炯鎵、車志立、易桀齊及宇田等人翻唱該曲，所有歌手受邀時毫無懸念立刻答應，最後僅花3天就完成，製作人蘇俊沅感動地說：「這次合作，我看見歌手們無私的付出！」

為了傳遞正能量，18位大馬歌手在最短時間內完成錄製；蘇俊沅表示，確定製作該曲後，只花一天就集結所有歌手，並於二天內完成錄音：「大家都非常配合，效率真的很驚人！特別感謝曹格、方泂鑌百忙抽空。」曹格把握時間在台灣完成錄製，而向來對音樂作品要求完美的阿鑌，更錄到凌晨四點。

方泂鑌與方泂鎵繼日前參與抗疫公益歌曲〈快遞陽光〉，兄弟倆此次再度獻聲，透過這首歌感謝醫護人員無私付出，即便每位歌手只唱短短幾句，都抱著誠懇、大愛之心錄製，「心中真誠地為醫護人員及肺炎患者祈願，健康平安、順利度過所有難關」。

18位大馬歌手暖心獻唱〈我知道〉。（翻攝MV）

所有歌手透過歌詞「從不哼半聲的做，你的胸襟比天空更高，明知痛苦的風暴，為你天光天黑禱告」，為醫護及所有患者加油，蘇俊沅說：「劉德華大哥的詞依然那麼直達心裡，輕易地觸動每一個人的心靈深處！這次與多位馬來西亞頂尖歌手合作，實屬難得。」

18位大馬歌手暖心獻唱〈我知道〉。（翻攝MV）

18位大馬歌手暖心獻唱〈我知道〉。（翻攝MV）

18位大馬歌手暖心獻唱〈我知道〉。（翻攝MV）

18位大馬歌手暖心獻唱〈我知道〉。（翻攝MV）

(中時 )