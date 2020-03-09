32歲的女星王思平，上月27日才宣布已和交往一年的35歲牙醫師李世偉登記結婚，當時就被懷疑是帶球嫁，事隔12天，她9日終於鬆口，再度在臉書宣布喜訊：「是的，我正式要當媽咪了！」並說「快三個月憋了我好久」，她還開心吆喝其他準媽媽們可以跟她分享媽媽經了。

王思平日前才公嗨婚紗照。（日出工作室提供）

王思平強調，認識「李先生」的時候，兩人就是以結婚為前提交往，所以他們都是往同一個方向努力，「緣份到了，就結婚啦。緣份到了，所以我的身份，變成媽媽了。非常的開心」。由於她懷孕剛滿3個月，胎兒性別目前還不確定。

王思平的經紀人Sammi表示，由於她婆家較為低調，加上礙於懷孕未滿三個月，所以之前才沒有對外承認。一向是健康寶寶的王思平，根本天生適合懷孕體質，從發現有喜以來，至今完全沒有出現任何害喜或不舒服現象，「一切都很好，沒有吐也沒有變胖，所以根本不需像外傳的刻意遮肚，身材纖細的她完全看不到小腹，更別說孕肚。如果有活動邀約也不受影響可以出席」。

經紀人說，王思平原本就超喜歡小孩、很期待當媽媽，之前就常在臉書Po出她帶乾兒子出遊的照片，所以一知道自己懷孕時就非常開心，當時也直接告知另一半，因為兩人本來就有結婚生小孩的計劃，於是就直接先去登記了，現在則全心期待小生命的到來，至於婚禮一定會辦，但最快也要寶寶出生以後。

(中時 )