金湖鎮長陳文顧走訪福田家園，贈送防疫酒精備用。（金湖鎮公所提供）

「防疫一刻不能鬆懈，弱勢團體更要關懷」金門金湖鎮長陳文顧今（8）日率同社會課長林蔚尚走訪轄內福田家園、松柏園老人長期照顧中心及身心障礙者家長協會，各贈送防疫酒精1箱，希望大家同心協力，打贏這場防疫大作戰。

陳文顧表示，年長者及身障朋友的抵抗力及免疫力較弱，平時也普遍為慢性疾病所苦，更需要社會大眾的關心和照顧，不能被遺落在防疫網之外，政府單位多用一點心，讓全島防疫網更加堅固外，也讓家屬沒有後顧之憂，可以更安心工作。

(中時 )