資深藝人余天的二女兒余苑綺2014年確診直腸癌第3期，挺過12次化療成功抗癌，去年產下第2胎兒子後，又發現直腸癌復發，癌細胞自淋巴擴散至肝和肺部，經多次化療後，肺部腫瘤已縮小，上月11日余苑綺再入院動刀切除肺部腫瘤及部分肺葉。事隔一個多月，余苑綺本人9日在臉書上發文透露目前已做完手術，但為了孩子會堅強打起精神來！

癌末撐到第9次化療，余苑綺喊話劉真。（圖／余苑綺臉書）

余苑綺去年10月被診斷出直腸癌復發，癌細胞從淋巴擴散到肝、肺，余苑綺仍樂觀面對、積極治療，當時，2月10日深夜，還曬出子女照，並感性寫下：「希望明天手術順利 媽媽好愛你們加油」，文字中可感受出她有些許緊張，許多網友也紛紛留言為她加油。

余苑綺仍樂觀面對、積極治療，對「國標舞女王」劉真病情也很關心。。（圖／余苑綺臉書）

而余苑綺今天在臉書上報平安，提到「這次做完手術就接著化療，身心靈都有點被重重的打擊」，而她也透露明天將接受第9次化療，似乎心情多少有受到影響，但身為母親，為了小孩，自己會更加油面對化療，最後她也對「國標舞女王」劉真病情相當關心。劉真因動刀途中昏迷，急裝葉克膜搶救，目前正在等待換心，但病況一直很不明朗，余苑琦表示，媽媽們都是很堅強，希望劉真老師也能早日康復。

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(中時電子報)