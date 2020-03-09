台東山林查緝警網日前才在台九線武陵與鹿野路段逮捕竊取滯留木的情侶檔山老鼠，8日下午又在武陵山區國有林班地延平事業區，查獲1名犯嫌，騎乘機車載運剛裁切的一塊37公斤牛樟樹瘤，另犯嫌家中搜出6件已製成藝品之牛樟木135公斤，贓木總重172公斤，市價近5萬元。

林務局關山工作站、台東縣警察局關山分局武陵派出所、保七總隊第九大隊台東分隊所組成的山林查緝網，運用高科技器材監控山林資源，協助林、警順利查獲竊取山林資源不肖山老鼠。

8日中午警網聯手出擊，在武陵山區發現形跡鬼祟的機車，駕駛見查緝人員急忙將踏板木頭棄置路旁，查緝人員見狀立即前往攔查並查看，發現是為剛被鋸切的牛樟樹瘤，並在犯嫌手機發現木頭藝品交易訊息，隨後也在犯嫌家中查獲6件牛樟木藝品，查緝人員即連同犯罪工具一併查扣，全案將擴大追查上游銷贓管道。

關山工作站主任吳文雄主任表示，近來與關山分局、保七總隊第九大隊台東分隊合作查緝及結合民眾力量下，盜伐案件逐年降低，在大夥的通力合作下，顯見有遏止效果。

再次呼籲民眾應拒買國有珍貴林木製品，以遏止山老鼠盜伐竊取之惡行，若發現可疑人、車出入山林，請立即通報林務單位及警方，以共同維護國家珍貴自然資產。

(中時 )