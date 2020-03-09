台灣國際蘭展撤展，花兒前進到台南市各景點，總爺文化中心以3000株蘭花搭配古蹟建築，妝點出不同風情。(莊曜聰攝)

2020台灣國際蘭展因為新冠肺炎疫情延期，主題館蘭花原本都已布置完成，展覽雖然無法如期舉行，但為了讓這些蘭花發揮最大效益，蘭協與廠商將蘭花送到南市各景點，「遍地開花」讓遊客能在更多地方欣賞蘭花之美，麻豆總爺藝文中心將3000株蘭花與古蹟文化景觀結合，呈現出清麗典雅的獨特風情。

台南市長黃偉哲上午特地到麻豆總爺藝文中心巡視布置好的蘭花，他指出，台灣蘭展延期，業者在蘭花外銷訂單上一定有損失，希望這樣「遍地開花」的小而美蘭展，能夠替延期的台灣蘭展做出另類宣傳，讓下半年的蘭展辦的更好更美，把損失補回來。

總爺藝文中心將收到的3000株蘭花布置在樟樹綠色大道、廠長宿舍、招待所等處，並以「燦」為主題呈現，搭配日式風格的古蹟、老樹和糖廠的文化氛圍，讓園區氛圍更顯高雅，也吸引民眾駐足觀賞、拍照留念。

蘭展「遍地開花」的景點包括新營文化中心、台南文化中心、佳里蕭壠文化園區、麻豆總爺藝文中心、水交社文化園區、左鎮化石園區、山上花園水道博物館、愛國婦人館、安平古堡、安平樹屋、赤崁樓、大內天文館、柳營德元埤荷蘭村、新化虎頭埤等，民眾近期前往遊覽時不妨留意一下。

(中時 )