市場傳聞，華為啟動第二波智慧型手機砍單，將從4G手機擴大至5G手機訂單，藉此消化高達5千萬支手機的庫存，台積電、大立光以及穩懋恐怕都會受到波及。如今，亞系外資開槍，調降台積電目標價至369元，重申台積電股票評級為「買進」。

先前全球市調機構TrendForce調查報告顯示，智慧型手機受到新冠肺炎疫情衝擊供需，下修第一季智慧型手機生產總數至2.75億支，年減12%，為5年來最低紀錄。

根據美系外資上周最新報告指出，華為將啟動第二波智慧型手機砍單，從4G擴大至5G手機，相關供應鏈營收恐怕受到衝擊，預估影響台積電第二季約5%營收，不過台積電先進製程表現仍然強勁，維持股票評級為「優於大盤」，目標價為368元。

據中央社報導，亞系外資報告指出，全球智慧型手機2020年出貨量下修以及第二季庫存提高，將台積電目標價從397元調降至369元，但股票評級仍維持「買進」，主要是高效能運算(HPC)需求能抵銷智慧型手機出貨量下滑的影響。

台積電2月營收將在本月10日公布，外界預估疫情衝擊下，營收預估較1月下滑。不過，台積電先進製成依舊滿載，整體產能利用率也較上季提升，3月營收也有望隨著大陸復工率逐步回升帶動成長。

(中時電子報)