國民黨立委江啟臣競選國民黨主席勝出，卻被外界發現歷來都會收到中共總書記賀電的傳統出現變化，反而只收到國台辦的賀電，外界解讀為國共關係產生變化。不過即便江啟臣沒等到習近平的賀電，反倒是美國在臺協會（AIT）罕見主動在官方網站發聲明祝賀江啟臣當選國民黨主席。

江啟臣參選時就表明親美的立場，當選主席後，美國在台協會在官方網站上恭賀江啟臣贏得國民黨黨主席補選。並表示，國民黨有著支持更緊密美台關係的悠久傳統，我們期待在江主席的領導之下共同追求這項目標，並促進彼此的許多共同價值和利益。

(中時 )