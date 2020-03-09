習近平賀電沒來 AIT發聲明賀江啟臣 19:412020/03/09 中時 周毓翔 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 國民黨新任主席江啟臣。（資料照片） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國民黨立委江啟臣競選國民黨主席勝出，卻被外界發現歷來都會收到中共總書記賀電的傳統出現變化，反而只收到國台辦的賀電，外界解讀為國共關係產生變化。不過即便江啟臣沒等到習近平的賀電，反倒是美國在臺協會（AIT）罕見主動在官方網站發聲明祝賀江啟臣當選國民黨主席。 江啟臣參選時就表明親美的立場，當選主席後，美國在台協會在官方網站上恭賀江啟臣贏得國民黨黨主席補選。並表示，國民黨有著支持更緊密美台關係的悠久傳統，我們期待在江主席的領導之下共同追求這項目標，並促進彼此的許多共同價值和利益。 (中時 ) #江啟臣 #國民黨 也許您會感興趣 推薦閱讀 這還叫中國國民黨嗎 04:102020/03/05 時論廣場 3／7國民黨黨主席補選 決定國民黨與民意的距離 18:002020/03/05 政治 最美韓粉出聲！力挺江啟臣 10:512020/03/06 政治 江啟臣篤定勝選 挺韓大將卻嘆了一口氣 18:092020/03/07 政治 江啟臣當選國民黨主席 游錫堃：相信朝野將會有更多共識 18:542020/03/07 政治 國民黨主席補選 卓榮泰：期盼國民黨順利走向未來 19:102020/03/07 政治 韓國瑜發文「國民黨團結出發的好日子」，賀江啟臣當選 20:352020/03/07 政治 江啟臣未收大陸領導人賀電 原因曝光 16:472020/03/08 兩岸 快評》串起藍營世代 脫胎換骨責任大 23:572020/03/08 政治 串起藍營世代 脫胎換骨責任大 04:102020/03/09 政治要聞 政治熱門新聞 高雄新鋪路面變這樣 韓粉心痛：很扯！ - 政治 唐慧琳罹癌消息曝光 韓國瑜說話了 - 政治 要罷韓不要和552為敵！高雄人一封信逼哭韓粉 - 政治 罷韓團體遞交40萬連署書 韓國瑜回應這5字 - 政治 口罩實名制獲肯定 洛杉基嘆：若韓國瑜當總統… - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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