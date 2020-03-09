原本以台中、彰化、南投、苗栗4縣市為主的中彰投苗區域治理平台，台中市長盧秀燕上任後，擴大邀請新竹縣、雲林縣及嘉義市加入，組成中台灣區域治理平台，針對觀光旅遊、空汙環保、經濟發展、交通建設、農產行銷等議題擴大合作，7縣市串成「7龍珠」亮點，帶動「貨出去、人進來」，拚經濟打團體戰。

團結合作「玩真的！」中台灣7縣市合計人口數高達690萬人，占全國1／3，盧秀燕直言，單打獨鬥時代已經過去，中台灣要團結合作才能有能見度，不只解決區域內空汙環保、產業發展、交通建設、農產行銷等問題，透過合作讓中部地區更加發展。

對區域治理平台擴大力量，研考會主委吳皇昇表示，在觀光方面，7縣市除共同參與「2019 ITF台北國際旅展」，一起行銷中部觀光特色；廣受好評的「2020台灣燈會‧璀璨台中」副燈區由中部7縣市共同點燈，透過大型活動帶動中部觀光與經濟，展現文化軟實力。

至於交通建設上，中部縣市成立「中彰投聯合交通協控管理平台」，在台中市發展整合型交通管理中心基礎，聯合周邊縣市建立雲端交通管理中心平台，統合鄰近縣市力量成立協控決策小組，共同解決區域交通協調的問題。

吳皇昇指出，近期全球新冠肺炎疫情蔓延，盧秀燕日前舉行「中台灣區域治理平台-新冠肺炎防疫視訊會議」，研商防疫應變機制；台中市率先實施計程車消毒措施，平台交通組籲各縣市的交通局，響應計程車消毒作業。

去年盧秀燕更邀集全台女性縣市首長共組「7縣市女性首長聯誼」，與彰化縣、雲林縣及嘉義市再次合作，加入台東縣、花蓮縣及宜蘭縣，成為史上最大跨域規模，串聯環境、公益、社福婦幼等議題，共創多贏。

(中時 )