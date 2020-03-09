立法委員傅崐萁今參加交通、經濟兩委員會，分別向交通部長林佳龍、經濟部長沈榮津就「嚴重特殊傳染性肺炎疫情」對於觀光產業及各產業所造成的影響與衝擊進行質詢，傅崐萁質詢時特別提醒政府，「紓困」比「振興」更重要。

傅崐萁要求，交通部須落實委員會決議，針對觀光業者的銀行利息補貼、緩繳及還款等紓困作為，一定要同時給予寬限及額度，並促花東雙軌電氣化環評一定要在5月要通過，會中得到交通部長林佳龍的承諾與支持。

傅崐萁隨後則向經濟部長沈榮津提出，應放寬各產業貸款、還款的限制，並提出振興經濟應參考香港發放消費券，以觸及各項產業紓困，以利後續振興經濟發展，亦獲沈榮津正面回應。

傅崐萁指出，日前花東鐵路電氣化及雙軌化計畫環評審議，遭要求補件後再審，他高度質疑，花東雙軌電氣化因土方堆置及噪音處置如此簡單問題，竟遭到退件，究竟是人為因素？還是政黨因素？交通部長林佳龍回應，關於花東鐵路電氣化及雙軌化計畫，與傅委員的立場一致，關於2月份被環保署退件的部份，交通部有信心可以在5月份通過。

面對疫情，傅崐萁呼籲，「紓困」比「振興」更重要；因此，在這個新冠肺炎衝擊的期間，這些觀光業者面對銀行利息部分，應該給予緩繳納，對於原借貸總額，已還款部分，應給予再借出，並補貼利息，他更具體要求經濟部提出利息補貼額度。

沈榮津表示，貸款還款部分，利息補貼最高上限1.06％；在營運資金新貸部分將補貼2.09％，最多6個月；另外，林佳龍回應，交通部除進行信保基金的加碼編列，也去進行了免責條款放寬的協調。

香港目前紓困方案是發放消費券，並且1人1萬元港幣；傅崐萁建議，我國的整體經濟振興，應要正式發放消費券，各行各業才能立刻補給。

沈榮津回應，評估過去因消費券會替代既有的消費，所以現在才考量抵用的方式，但經濟部將於明日與各部會通盤研議，再做具體決議。

(中時 )