上市營建股鼎固-KY（2923）今（9）日公告，董事會決議發放去年度現金股利每股達2.23元；另外，也代上海子公司對外公告董事會通過提列投資性不動產公允價值評價損失，由於必須補繳上海項目的土地出讓價款，估計影響數可能為11.2億元，但實際金額，還必須以上海市政府未來實際通知為準。

鼎固今天公告，由母公司持有子公司100％的上海鼎榮房地產開發有限公司，依據上海市規劃和自然資源局下發的「上海市地下建設用地使用權出讓規定」，需補繳「上海日月光中心」商場的地下部分土地出讓價款。

鼎固表示，經參考項目周邊近期成交地價初步測算預估，將於2019年第四季，認列投資性不動產公允價值評價損失，相關損失稅後，影響數金額約新台幣11.2億元，佔比鼎固(即最終控股公司)業主權益約2.1％。

鼎固表示，實際補繳之金額及時間，將以上海市政府未來實際通知為準，屆時將據此調整。

鼎固董事會也決議，訂於6月30日召開股東會。

(工商 )