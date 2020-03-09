新冠肺炎疫情迅速擴散，引發市場擔憂全球經濟會受到衝擊，加上國際油價崩跌，使投資人恐慌情緒升溫，亞洲股市今天收盤全面重挫。

有鑑於全球死於2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）的人數不斷增加，交易商紛紛脫手拋售風險較高的資產，轉向投資黃金及日圓等避險性資產。這激勵黃金價格和日圓匯率高漲，也使美國國債殖利率跌至歷史低點。

雖然各國政府和中央銀行陸續祭出或準備採取經濟刺激措施，肺炎疫情擴散仍逐漸對經濟造成巨大壓力，並引發各界擔憂會出現全球衰退危機。

全球最大石油出口國沙烏地阿拉伯因與俄羅斯在原油減產議題上談判破裂，決定下調官方油價至前所未見的低點，引發國際油價暴跌，全球股市也跟著重挫。

國際油價暴跌，全球石油業者受嚴重衝擊，估計損失達數千億美元。

Gaitame.com研究所（Gaitame.com Research Institute Ltd.）的神田拓也（Takuya Kanda）說：「國際油價暴跌，且冠狀病毒疫情不斷擴散，都引發各界擔憂全球經濟存在下行風險。」

亞洲股市今天追隨歐美股市6日跌勢，收盤一片慘綠。東京股市重挫5.1%。香港股市挫跌4.2%。雪梨股市暴跌7.3%。首爾股市下挫4.2%。

曼谷股市重挫8.0%。新加坡股市收跌6.0%。雅加達股市重挫6.6%。上海和台北股市收跌3.0%。馬尼拉、威靈頓和吉隆坡股市也全數收黑。

(中央社)