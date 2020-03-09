自眾所矚目並深感惋惜的「吹哨者」李文亮醫生因感染新冠病毒去世後，他所服務的武漢市中心醫院在26天之內，又連續有3名醫生因新冠肺炎病逝。而這前後4名醫生當中有3人是該醫院的眼科醫生。

據《澎湃新聞》報導，原在中心醫院眼科服務的李文亮2月7日病逝後，甲狀腺乳腺外科主任江學慶與眼科副主任梅仲明分別於3月1日與3月3日去世，武漢市中心醫院眼科副主任朱和平則在3月9日亦因感染新冠肺炎去世。

據瞭解，武漢市中心醫院目前醫護感染情況屬於武漢市各定點醫院中較為嚴重的醫院之一，該院職工總數有4300多人。據知情網友介紹，「目前武漢市中心醫院是被感染的職工最多的醫院之一。目前有超過200名職工感染，3個副院長被感染，一個護理部主任感染，多個科室主任正在用ECMO維持；多個主任醫師上呼吸機，多個一線醫護經歷了生死一線間。急診科損失慘重，腫瘤科倒下近20個醫護人員……」

另一位被認證為武漢市中心醫院工作人員的網友在社群帳號發佈消息稱，「本次抗疫過程中，腫瘤科超過20名醫護被新冠病毒感染，全科醫護感染達19%左右。多對夫妻雙職工支援抗疫一線。王純主任在岳父岳母，兒子等多位元家人感染的情況下仍然堅守發熱門診崗位，身先士卒。腫瘤科黃護士流產10天後重回一線；郭護士等感染後因為沒有床位，在家自我隔離；楊醫生支援發熱門診輪休後又以搬運工的身份投入到捉襟見肘的後勤工作中……」

《健康時報》向武漢市中心醫院醫生求證後獲知，中心醫院情況確實比較糟糕，李文亮、江學慶、梅仲明等是第一批被感染的醫生，由於華南海鮮市場距離武漢中心醫院非常近，當時很多已經感染的人就近來醫院正常就診看病，在對病毒感染還不知情的情況下醫護人員當時也沒做好防護，加上初期防護物質緊缺，導致大量醫護人員被感染。

據大陸國家衛健委專家邱海波表示，第一代傳播的病毒毒性往往是最強的，而第二代、第三代、第四代往下傳，病毒的毒性可能會下降，因此最早感染者通常死亡率較高。

(中時電子報)