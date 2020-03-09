太和-KY（4136）公布，前2月合併營收達9,356萬元，年成長3.1％。由於上海廠已於2月10日恢復運作，復工率已超過五成，隨著春夏彩妝品訂單陸續出貨，內部看好今年的成長動能。

因新型冠狀病毒肺炎防疫工作延遲開工時程、工作天數較少，加上部分中國本土客戶延後，直至3月才復工，導致部分訂單遞延出貨，太和2月營收3,447萬元，年減8.42％；不過，受惠主要客戶針對春夏彩妝品仍有銷售需求，尤其布局於電商平台為主的中國本土化妝品品牌客戶需求更加明顯，拉升前2月內銷客戶的營收比重增加，也是今年前2月營收年增率表現，優於目前產業水準的主要原因。

太和表示，集團已於去年明顯感受到國際知名美妝品牌客戶對於彩妝品的拉貨力道趨於保守，加上中國本土化妝品牌因互聯網的普及而面臨轉型，使得品牌重新洗牌的局面，因此在去年第三季落實調整集團內部業務接單的策略，順利爭取到包括名創優品、完美日記等中國本土化妝品品牌客戶之新訂單，並在今年開始陸續量產出貨，即便日前因新冠肺炎對整體消費動能帶來負面的衝擊，但主要客戶新訂單需求仍未見太大的變動，可見美妝市場需求保持一定水準之上。

目前太和上海廠已於2月10日復工後即積極協調物流出貨時程並調配產能，隨著客戶逐步復工而提高拉貨力道，將有助於帶動公司產能稼動率逐步提升，挹注集團整體營運穩健的成長動能。

(工商 )