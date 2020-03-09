北京市體育局網站9日發佈《關於進一步加強全市體育健身場所疫情防控工作的通知》（下簡稱《通知》）指出，為做好新冠肺炎疫情防控，將繼續對游泳館等體育健身場所執行停業措施。

《通知》指出，北京仍處於突發公共衛生事件一級回應階段，包括利用地下空間等密閉場所開設的體育健身場所（通風條件較差）、各類游泳場館、不符合疫情防控要求的其他健身場所，以及按照屬地疫情防控要求需停業，以上四類體育健身場所繼續執行停業措施。

(旺報 )