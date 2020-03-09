為防疫北京游泳館等體育健身場所持續停業 21:272020/03/09 旺報 賴廷恆 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 游泳館中的北京民眾。（取自中新網） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 北京市體育局網站9日發佈《關於進一步加強全市體育健身場所疫情防控工作的通知》（下簡稱《通知》）指出，為做好新冠肺炎疫情防控，將繼續對游泳館等體育健身場所執行停業措施。 《通知》指出，北京仍處於突發公共衛生事件一級回應階段，包括利用地下空間等密閉場所開設的體育健身場所（通風條件較差）、各類游泳場館、不符合疫情防控要求的其他健身場所，以及按照屬地疫情防控要求需停業，以上四類體育健身場所繼續執行停業措施。 (旺報 ) #場所 #健身 #體育 #疫情 #通知 也許您會感興趣 推薦閱讀 借鏡新加坡防疫模式 04:092020/03/05 論壇廣場 商研院：台灣系統內化好體質 必能成功對抗疫情 13:222020/03/05 財經 IMF看淡全球GDP 陸增速低於5.6％ 04:092020/03/06 焦點新聞 安永：防疫期間 預防移轉訂價問題風險 04:102020/03/06 產業特刊 新冠黑天鵝重傷全球 04:102020/03/06 時論廣場 陳一新：一把手是第一責任人 揮淚也要斬馬謖 12:282020/03/07 兩岸 北京引導輿論 抗疫獲階段性成功 04:092020/03/08 焦點新聞 健身業面臨大洗牌 04:092020/03/08 專題周報 疫情延燒歐洲... 銀行業營運雪上加霜 04:102020/03/09 全球財經 岱宇射四箭 全力拓展健身市場 04:102020/03/09 證券．權證 兩岸熱門新聞 鍾南山逼問疫情秘辛曝光 方方：追查到底 - 兩岸 川普離病毒多近？美媒：密切接觸者剛與他握過手 - 兩岸 李文亮醫院共4醫生染新冠病毒去世 3名屬眼科 - 兩岸 江啟臣未收大陸領導人賀電 原因曝光 - 時政 湖北產水果不能吃？柑橘院士給答案 - 兩岸 - 旺報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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