「很多人在問疫情何時結束？但現在重點應該是讓每日病例較少、讓疫情分散在較長時間，這樣醫療體系才不會崩潰，這就是我們公衛系統的努力方向！」台大公衛學院院長詹長權表示，從SARS時程當初時程推斷，目前新冠肺炎疫情只走到初期，接下來的社區傳染才是防疫艱困期，呼籲大家拉長社交距離、保持醫療能量，醫院和長照機構更是重中之重。

詹長權表示，目前新冠肺炎死亡率約2％，情況介於1968年流感到2011年流感之間，但WHO推估死亡率3.4％，等於是介於1968年流感和1957年流感之間。如果WHO都這樣評估，且目前已有100個國家發生疫情，那WHO本周就應該宣布這是全球大流行。「如果這樣還不符合pandemic（全球大流行）的標準，還有甚麼疾病算是pandemic？我不曉得WHO在遲疑甚麼？」台大公衛學院呼籲WHO即刻宣布「pandemic已經在發生了」。

詹長權表示，疫情大流行期間，做好公共衛生就是積極防疫，就是「非藥物介入」（沒藥物也沒疫苗時）的最好方式。目前最重要就是讓疫情時間拉長且降低疫情高峰、降低每日病例數，爭取發展疫苗或醫護人員準備時間，在衛生資源有限時尤其重要，可降低整體發病率和致死率。

詹長權表示，如果沒有防疫，很快時間內有很多病患，就像現在義大利這樣，醫療體系吃不消；所以現在義大利宣布西方第一個武漢式封城，就是希望把疫情時間拉長、每天病例減少。

詹長權表示，比較SARS和新冠疫情發展，台灣現在還在新興傳染病的發展初期。2003年SARS從3月13日首個確診病例到4月23日和平醫院感染，經過41天，到4月27日有49確診、1死；新冠疫情從1月21日首個確診到3月5日醫院、音樂廳感染，經過44天，到3月8日有45確診、1死。從這個歷史對照研判，可以預期即將到來的社區傳染才是防疫艱困期，醫院和長期照護機構更是防疫重點。

(旺報 )