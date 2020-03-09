中國大陸與東南亞間往來貨載日益成長，德翔海運趕上中國大陸復工出口旺季，宣布將於3月下旬新闢兩條新航線，包括新的華南-菲律賓快船航線MBX航線，並與現行的華航-菲律賓CPX航線串跑，另與同業聯營華中北-胡志明快船航線NCX2航線。兩條新航線開航後，德翔累計有10條越南航線，7條菲律賓航線。

德翔總經理涂鴻麟指出，今年因新冠肺炎疫情，中國大陸出口歐美貨載是雙位數下跌，但是出口東南亞卻有3％的成長，主要是因近幾年大陸產業外移，首選是越南，另像菲律賓基礎設所需材料或機械等主要是從大陸進口，因此公司這次推出越南與菲律賓新航線。

目前大陸主要城市復工比例已經達到八成左右，深圳下周全員復工，現在就剩武漢與重慶還沒復工，內陸的貨櫃拖運也已恢復正常，兩條新航線將可趕上復工帶來的旺季。

德翔3月下旬推出新的華南－菲律賓快船航線: MBX航線 （MANILA BAY EXPRESS SERVICE），與現行的CPX航線（CHINA-PHILIPPINES EXPRESS SERVICE）以3艘1,700箱（20呎櫃）船舶交叉串跑，讓原本8天一航次的CPX航線也能提供每周一航次。

MBX航線依序彎靠汕頭－廈門－香港－南沙－蛇口－馬尼拉北港－馬尼拉南港－南沙，CPX航線彎靠：南沙－蛇口－香港－馬尼拉北港－馬尼拉南港－汕頭。

首航於3月20日在汕頭開出，德翔海運將提供客戶每週雙班船從南沙/蛇口/香港開往馬尼拉南北港，每週一班船從汕頭/廈門開往馬尼拉南北港，為客戶提供更全面性的服務。

除了自營的華南－菲律賓航線外，德翔海運亦與同業聯營華中北-胡志明快船航線NCX2航線，彎靠港口依序為天津－大連－青島－上海－香港－蛇口－胡志明－香港－天津。

德翔海運投入一艘2,500箱貨櫃船，於3月18日在天津首航，合作夥伴正利航業則於3月24日在胡志明開出，將提供客戶從華中北南與胡志明間的快船航線，為客戶提供更為經濟、快捷的航線選擇。

(工商 )