范瑋琪（范范）日前不滿政府口罩進出口政策，在私人臉書飆罵行政院長蘇貞昌「狗官」，引發民怨道歉後便神隱，老公陳建州（黑人）愛妻心切，也宣布全面停工陪范范度過風波，9日他在微博釋出一段204秒影片，當中可見范范專心地處理服飾品牌事宜，氣色相當不錯，也是她神隱38天後首度露臉。

黑人昨在微博釋出范范工作側拍照，寫上「偷偷紀錄她工作的樣子」，將一張張范范工作照串成影片，包括范范替自創品牌GENQUO拍攝的形象照、挑選材質及設計版樣、佈置快閃店身影等，背景音樂搭配范范演唱〈那個早晨〉，最後也不忘宣傳新品折扣訊息。其實這並非范范事發後首度露面，先前黑人也曾在IG分享全家登山片段。

范范捲入口罩風波後臉書、IG陸續被網友灌爆，她除和網友開戰、提起先前曾在高雄氣爆和黑人合捐300萬的事全被忘，引起網友不滿，甚至揚言抵制她服裝副業，范范1月30日PO文「Goodbye good night for now」便關閉留言神隱，捐款一事黑人事後代范范回應「記錯了」，澄清她是為花蓮地震捐200萬。好友歌手葛仲珊日前為范范說話也被砲轟。

(中時 )