學生時代很流行校外野營活動，不過男女之間沒有把握好分寸，稍有不慎可能有「擦槍走火」意外。

北部地區有名女學生參加學校開拔到南部的社團活動，晚間都安頓好後，他就到營區沐浴間洗澡，這時突然發現有人拿著手機，伸進沐浴間偷拍她裸身洗澡，嚇得他驚生尖叫，這時有位學長聞聲跑來，「貼心」安撫，並勸她小心點，這次就算了；但是她堅持要報警，竟然這名安慰她的學長就是剛剛偷拍的色狼。

檢警調查，受害女生是去年參加學校的戶外野營活動，被告學長擔任營隊輔導員，未料，到了南部目的地後，學長看到小學妹獨自前往沐浴間洗澡，竟然萌生淫念，尾隨前往用手機從浴間上方隔板的空隙伸入拍攝學妹沐浴。

小女生洗澡時，抬頭發現在竟然有一隻手拿著手機朝著她，嚇得大聲喊叫，這名「攝狼」也匆匆逃離，未料，學長竟然還敢假冒正義使者，出面安慰少女。

案移地檢署，檢察官認為被告對涉案目的避重就輕，沒有悔意，依妨害秘密罪嫌起訴，並建請法官從重量刑。

(中時電子報)