據日本放送協會（NHK）報導，截至當地時間9日晚間8時30分，日本共確診新冠肺炎病例519例，並已造成9例死亡。

日本迄今確診的519例，包括日本國內的感染者與遊客等505人，以及乘坐日本政府包機回國的14人。另據日本厚生勞動省消息，截至當地時間9日中午12時，日本國內及包機回國者當中，共有101人出院。

(旺報 )