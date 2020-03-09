日本累計確診新冠肺炎519例、死亡9例 21:262020/03/09 旺報 賴廷恆 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 日本累計確診新冠肺炎519例、死亡9例。（取自新華網） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 據日本放送協會（NHK）報導，截至當地時間9日晚間8時30分，日本共確診新冠肺炎病例519例，並已造成9例死亡。 日本迄今確診的519例，包括日本國內的感染者與遊客等505人，以及乘坐日本政府包機回國的14人。另據日本厚生勞動省消息，截至當地時間9日中午12時，日本國內及包機回國者當中，共有101人出院。 (旺報 ) #日本 #時間 #國內 #包機 #死亡 也許您會感興趣 推薦閱讀 國台辦：民進黨設障礙 阻撓包機 04:092020/03/05 焦點新聞 武漢包機卡關 徐國勇籲陸採納橫濱模式 04:102020/03/05 全球財經 慘！ 桃機單日入境只剩9千人 11:462020/03/05 生活 日本新冠肺炎累計確診病例增至1067例 18:042020/03/06 國際 疫情拉警報 領袖抱頭燒 04:092020/03/08 財經要聞 2020新冠風暴》全球疫情不斷更新／全球確診逾10萬 義大利暴增1492確診、133死 08:442020/03/08 生活 北美啟夏令時間 美股交易時間調整 19:192020/03/08 財經 南韓擬下周安排包機至伊朗撤僑 20:282020/03/08 國際 避免台灣脫鉤東亞整合 04:102020/03/09 論壇廣場 徐福東渡找仙藥成神武天皇？日本史學家揭密 14:562020/03/09 歷史 國際熱門新聞 抗疫成功！越南三周只新增4例 原因曝光 - 國際 瑞典央行副總裁確診染疫 - 國際 伊朗新冠肺炎死亡達237例 當局釋放7萬囚犯 - 國際 - 中央社 日航1名空姐確診感染新冠肺炎 - 國際 全境失控！義大利出逃14城陷混亂 監獄「疫情恐慌」暴動釀死傷 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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