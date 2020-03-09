新冠肺炎疫情衝擊南投觀光旅遊產業，不僅日月潭國家風景區的旅遊人潮明顯減少，就連埔里、魚池等周邊觀光產業，同樣受到波及！結合農場、民宿、旅館、餐廳的「楓樺台一渡假村」，近期住房率也因此下滑到3成。搶救業績大作戰，擁有4萬坪園區的楓樺台一渡假村，3月起推出採果農家樂吸客！

台灣最大的蔬菜種苗農場-台一企業，每年單是十字花科，年銷量就高達上億株！台一企業在楓樺台一渡假村內斥資打造「溫室綠地採果體驗區」，包括立體草莓園、百香果園等，以天然、無毒的栽培方式，讓遊客在不同的季節出遊，都可以放心的現採、現摘、現吃水果，體驗採果樂趣。

台一企業創辦人暨董事長張國禎表示，民眾不妨安排出遊埔里楓樺台一渡假村，體驗採果，摘除棚上的枯葉，呼吸空氣、接觸陽光，讓身體流流汗，利用綠林活動讓身心靈回復健康，在無形中也能夠提升身體的免疫力。

事實上，張國禎於1981年繁殖無病毒草莓種苗，然後推廣到全省各地種植，奠定台灣草莓發展，可說是「台灣草莓之父」；1991年秉持著「從一粒種籽觀察生命的奧妙，用花香裝扮多彩人生」的理念，開創台一休閒農場，更於1998年成功打造遠近知名的景點「清境小瑞士」。

身為對農業有著強烈感情的企業家，為實踐「生產、生活、生態、生命科學」四生的多元化功能，張國禎不只是花草達人、農學專家，更是一個擁有苗場、休閒農場、園藝公司，並經營民宿、旅館和餐飲文化的企業家，積極將精緻農業發展成觀光資源，使生產的花卉能夠巧妙地應用在日常生活的「食、衣、住、行、育、樂」中。

近幾年來，隨著旅遊市場不斷推陳出新，尤其是企業旅遊，更講求精緻旅遊、深度定點觀光。

張國禎為兼顧企業旅遊的目的、舒壓與放鬆心情，從休閒農場延伸的住宿體驗，打造了「楓樺台一渡假村」。有別於民宿或是一般飯店的制式服務，楓樺台一將豐富的生態與天然資源做搭配，規劃宛如童話場景的三層樓花卉驛棧、「夜半花開的聲音能把您吵醒」的花間意境，及提供精緻花泉的楓樺飯店等。

餐飲方面，楓樺台一渡假村結合台一培育的可食用花卉入菜凸顯特色，引進蕨類、愛情花、各類香草植物、水池等造景，遊客可以恣意置身花花世界中，細細品味。

楓樺台一渡假村廣達4萬坪園區，更還原了雨林生態，以多樣性的動植物及自然工法打造的排水溝，借著潺潺水聲洗滌人心；以「台一」所生產的高品質花卉，營造花柱、花牆、花屋的景觀花海，讓遊客隨處與花共舞，分享美麗人生。

以及規劃象徵愛與幸福的花神廟，供遊客祈願、專人解說蜂蜜生態的蜜蜜花園、繁殖蝴蝶的蝶舞館、宛如安徒生童話世界再現的童話森林與魔法森林、最具創意的DIY活動等，楓樺台一提供「寓教於樂，寓成長於樂」的休閒環境。

(工商 )